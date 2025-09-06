Mondiali di pallavolo, l’Italia è in finale: le azzurre battono il Brasile 3-2

(Adnkronos) –

L’italia di Julio Velasco vola in finale dei mondiali di pallavolo femminile. Le azzurre hanno vinto una battaglia durissima in rimonta contro un grande Brasile solo 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13). L’Italia ‘vendica’ la sconfitta maturata in Olanda nel 2022 quando proprio il Brasile di Ze Roberto negò la finale iridata alle azzurre. Nella finale in programma domani, l’Italia affronterà la Turchia che nella prima semifinale ha avuto la meglio sul Giappone 3-1. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)