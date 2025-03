Mondiali indoor atletica, Dosso stellare: è argento nei 60 metri

(Adnkronos) –

Zaynab Dosso vince la medaglia d’argento nei 60 metri ai Mondiali indoor di atletica a Nanchino, in Cina. Gara grandiosa dell’azzurra, che chiude in 7.06 dietro solo alla svizzera Mujinga Kambundji (7.04), pagando il tempo di reazione allo sparo. Completa il podio il bronzo di Patrizia van der Weken (7.07). Per Dosso si tratta della seconda medaglia ai Mondiali indoor, dopo il bronzo agguantato a Glasgow nel 2024. Solo pochi giorni fa, la sprinter aveva conquistato l’oro sulla stessa distanza agli

Europei indoor di Apeldoorn

Europei indoor di Apeldoorn, nei Paesi Bassi, in una gara impreziosita dal nuovo primato italiano in 7.01.