Mondiali Pallavolo, Italia-Argentina 3-0: azzurri ai quarti di finale

(Adnkronos) – L’Italia di Fefè De Giorgi si qualifica per i quarti di finale dei Mondiali di Pallavolo in corso nelle Filippine. Gli azzurri guidati da Simone Giannelli che hanno chiuso secondi il proprio girone, hanno superato nettamente 3-0 (25-23, 25-20, 25-22), l’Argentina per andare avanti per cercare di bissare il titolo mondiale.  Un’Italia attenta, convinta e senza sbavature ha avuto la meglio sull’Argentina che aveva eliminato i campioni olimpici della Francia. Gli azzurri ora nei quarti sfideranno la vincente della sfida tra la Finlandia e il Belgio, cercando la rivincita proprio sui belgi che hanno battuto la squadra di De Giorgi nel girone. Poi in una eventuale semifinale ci sarà la vincente della sfida tra Polonia e Turchia.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

