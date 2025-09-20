22.7 C
Firenze
domenica 21 Settembre 2025
Mondiali pallavolo, oggi Italia-Argentina agli ottavi: orario e dove vederla

(Adnkronos) – Prima sfida a eliminazione diretta per l’Italia ai Mondiali di pallavolo 2025. Oggi, domenica 21 settembre, l’Italvolley del ct Ferdinando De Giorgi affronta l’Argentina agli ottavi di finale del torneo in corso nelle Filippine. Sfida molto delicata degli azzurri, per continuare a coltivare il sogno di difendere il titolo vinto nel 2022 a Katowice (in Polonia), dopo il secondo posto nel Girone F alle spalle del Belgio. Ecco l’orario della partita e dove vederla in tv e streaming.  
Italia-Argentina agli ottavi di finale ai Mondiali di pallavolo maschile 2025, inizierà alle 9:30 italiane e sarà trasmessa in diretta (gratis e in chiaro) su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay. Sfida visibile, per gli abbonati, anche su Dazn e Volleyballworld.com. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

