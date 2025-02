Mondiali sci, Johnson vince l’oro nella discesa. Delago ottava e Brignone decima

(Adnkronos) – Breezy Johnson vince a sorpresa la medaglia d’oro in discesa ai mondiali di sci alpino in corso di svolgimento in Austria a Saalbach. La statunitense si impone con il tempo di 1’41″29 precedendo l’atleta di casa Mirjam Puchner (1’41″44) e la ceca Ester Ledecka (1’41″50). Delusione per le azzurre, la migliore è Nicol Delago (1’42″05) ottava, mentre Federica Brignone (1’42″48), argento due giorni fa in superG è decima. Ancora più indietro Laura Pirovano (1’42″98) 13/a e Sofia Goggia (1’43″26) 16/a. “Sono molto soddisfatta, sono in crescendo di condizione dopo l’infortunio di settembre” ha detto l’azzurra Nicol Delago dopo l’ottavo posto in discesa ai mondiali di Saalbach. “Oggi mi sono divertita davvero tanto, mi sono sentita bene e spero di continuare così. La pista è piena di dossi e mi sono sentito a mio agio, era necessario lasciar correre lo sci nel tratto centrale e trovare nuove sensazioni dopo il terzo posto in Coppa del mondo dell’anno scorso. Naturalmente oggi contavano solo le medaglie, ma per me sono importanti anche la mia percezione e il mio feeling e sono molto soddisfatta di quelli”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)