domenica 26 Ottobre 2025
Mondiali su pista, Viviani chiude la carriera alla grande: vince l’oro nell’eliminazione

(Adnkronos) – Elia Viviani chiude oggi, domenica 26 ottobre, la sua carriera da campione, vincendo la medaglia d’oro nell’eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile. Terzo titolo iridato per l’azzurro dopo il 2021 e il 2022.  

Una gara perfetta del 36enne veronese, che ha regalato all’Italia il secondo titolo dei Mondiali su pista, dopo quello del quartetto femminile. Viviani, olimpionico a Rio 2016 nell’Omnium ha battuto nell’ultima volata, quella decisiva, il neozelandese Campbell Stewart, regalandosi l’ultimo titolo della carriera.  

sport

