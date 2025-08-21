25.9 C
Firenze
giovedì 21 Agosto 2025
Monica Maggioni, contratto da 5 anni con la Rai per le trasmissioni d’approfondimento

REDAZIONE
(Adnkronos) – Le dimissioni da dipendente Rai, dopo circa 33 anni e contestualmente la firma di un contratto per la realizzazione e la conduzione di programmi d’approfondimento come ‘In Mezz’ora’ e ‘Newsroom’. Monica Maggioni ha scelto la strada già percorsa da altri giornalisti di lungo corso della Rai, come Bruno Vespa: un contratto da esterna all’azienda per dedicarsi alla scrittura e alla conduzione di programmi d’informazione. La giornalista, che nella sua carriera ultratrentennale di dipendente del servizio pubblico ha ricoperto ogni tipo di incarico giornalistico, fino ad arrivare alla direzione del Tg1 (prima e unica donna finora a ricoprire questo ruolo) e alla presidenza di Viale Mazzini, ha firmato, contestualmente alla dimissioni, a quanto apprende l’Adnkronos, un contratto di 5 anni da autrice e conduttrice di trasmissioni di approfondimento giornalistico.  L’ultimo incarico della giornalista da dipendente Rai è stato dal maggio 2023 fino alle dimissioni quello di responsabile della Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa. Proprio il 18 marzo scorso l’azienda aveva chiarito il ruolo della Direzione editoriale per l’offerta informativa ridefinendone mission e aree di competenza e conferendole nuovi poteri sull’attività informativa delle sedi estere della Rai, dalle trasferte alle sostituzioni dei corrispondenti in caso di lunghe assenze, dalle collaborazioni giornalistiche alle spese funzionali alla copertura informativa. La cosa, secondo rumors insistenti circolati all’epoca, aveva creato non pochi mal di pancia all’interno dell’azienda, in particolare ai vertici delle testate giornalistiche. Ma non è chiaro se questo possa aver influito sulla decisione della giornalista di lasciare per dedicarsi all’attività che le sta probabilmente più a cuore: la realizzazione e conduzione di programmi.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

