Montalbano vince gli ascolti, la Ruota della Fortuna domina ancora su Affari Tuoi

(Adnkronos) – ‘Il Commissario Montalbano’ ha vinto la prima serata di ieri, 16 settembre con il 16,4% di share. La replica della serie con Luca Zingaretti, in onda su Rai 1, ha tenuto incollato allo schermo 2.475.000 telespettatori. Il debutto su Canale 5 di ‘Io Canto Family’ ha conquistato 2.016.000 telespettatori e il 15,2% di share. Su La7 ‘DiMartedì’ ha raggiunto 1.176.000 telespettatori e l’8% di share. Su Italia 1 il film ‘Shark – Il primo squalo’ è stato visto da 907.000 telespettatori, pari al 5,6% di share. Su Rai 2 la prima puntata del game show ‘Freeze – Chi Sta Fermo Vince!’ ha totalizzato 719.000 telespettatori e il 5% di share. Su Tv8 ‘X Factor’ ha intrattenuto 678.000 telespettatori, pari al 4,6% di share. Poco sotto con il 4,5% di share c’è ‘È Sempre Cartabianca’, in onda su Rete 4, che è stato visto da 549.000 telespettatori. Su Rai 3 il film con Robert Redford, morto ieri all’età di 89 anni, ‘Old Man & the Gun’ ha segnato 596.000 telespettatori, pari al 3,4%. Sul Nove la pellicola ‘Femmine contro maschi’ ha ottenuto 278.000 telespettatori e l’1,7% di share. Nella fascia access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.735.000 telespettatori e il 24% di share, mentre su Rai 1 ‘Affari Tuoi’ 4.224.000 telespettatori e il 21,4% di share. In seconda serata, ‘Porta a Porta’ di Bruno Vespa, in onda su Rai 1, ha totalizzato 533.000 telespettatori e il 9,8% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)