28 C
Firenze
domenica 17 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Monte Bianco, alpinista precipita e muore sulla Cresta del Brouillard

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tragedia sul massiccio del Monte Bianco. Nella mattinata di oggi, domenica 17 agosto, il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto sulla Cresta del Brouillard, a quota 4030 metri, per il recupero di un alpinista precipitato e morto. La salma è stata portata a Courmayeur. Il riconoscimento e la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono di competenza del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves-Courmayeur. I due compagni, illesi, sono stati portati a Courmayeur.  Ieri – sempre il Soccorso Alpino Valdostano – è intervenuto sul Dente del Gigante dove un alpinista è rimasto sospeso nel vuoto, su corda. Dopo diversi tentativi di avvicinamento in elicottero, i soccorritori hanno scalato il Dente del Gigante e raggiunto l’alpinista bloccato, portandolo poi al rifugio Torino per il recupero in elicottero.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
28 ° C
28.8 °
26.6 °
46 %
3.6kmh
0 %
Dom
30 °
Lun
36 °
Mar
34 °
Mer
35 °
Gio
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (18)vigili del fuoco (17)incidente (13)Pisa Sporting Club (12)carabinieri (12)incendio (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati