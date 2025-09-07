25.5 C
Monte Bianco, alpinista precipita per 150 metri

(Adnkronos) – Un alpinista di nazionalità francese è morto oggi, domenica 7 settembre, sulla Tour Ronde, sul versante della Brenva del Monte Bianco, dopo essere caduto per circa 150 metri durante la fase di discesa in corda doppia. All’origine dell’incidente il probabile cedimento di un ancoraggio.  La salma dell’uomo e’ stata recuperata dal soccorso alpino valdostano mentre la ricostruzione della dinamica dell’evento e le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso alpino della Guardia di Finanza di di Entrèves-Courmayeur.  Ileso il compagno di cordata, figlio della vittima, che è portato a Courmayeur dove e’ stato attivato il servizio di Psicologia dell’emergenza. Le operazioni sono state coordinate dalla Centrale Unica del Soccorso-Cus. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

