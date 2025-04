Montecarlo, Musetti sfida Tsitsipas: in palio la semifinale – Diretta

(Adnkronos) – Dopo il derby vinto contro Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti affronta Stefanos Tsitsipas a Montecarlo. Oggi, venerdì 11 aprile, i due tennisti si sfideranno nei quarti del Masters 1000 del Principato. In palio, c’è un posto in semifinale e per l’azzurro potrebbe essere la prima nel celebre torneo che apre la stagione sulla terra rossa. Il vincitore della sfida affronterà, nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, uno tra Grigor Dimitrov e Alex De Minaur. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)