Montecarlo, Musetti vince in rimonta. Tutto facile per Berrettini

(Adnkronos) –

Esordio vincente per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini a Montecarlo. Il tennista toscano ha battuto oggi, lunedì 7 aprile, il cinese Yunchaokete Bu, numero 67 del mondo, al primo turno del Masters 1000 in tre set con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3. Tutto facile invece per il romano, che ha superato l’argentino Mariano Navone in due set con un doppio 6-4.

Primo set in salita per Musetti, che contro Bu aveva già perso lo scontro settembre all'Atp di Pechino nell'unico precedente tra i due. Lorenzo subisce l'avversario e perde il parziale 6-4, ma reagisce subito nel secondo vincendo, seppur a fatica, 7-5. Il punto esclamativo al match arriva con il 6-3 dell'ultimo e decisivo set, con cui l'azzurro vola al secondo turno di Montecarlo, dove affronterà il ceco Jiri Lehecka, al 28esimo posto del ranking Atp. Più semplice l'esordio per Berrettini, a cui basta un break a set per regolare Navone e volare al secondo turno del torneo. Di fronte Matteo di troverà Alexander Zverev, numero due del mondo e prima testa di serie.