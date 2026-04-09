10 C
Firenze
giovedì 9 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Montecarlo, oggi Berrettini-Fonseca agli ottavi: orario, precedenti e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini torna in campo a Montecarlo. Oggi, giovedì 9 aprile, l’azzurro affronta – in un match visibile in diretta tv e streaming – Joao Fonseca negli ottavi di finale del Masters 1000 del Principato. Il tennista romano arriva dal grandioso successo contro Medvedev, regolato con un doppio 6-0, mentre il brasiliano arriva dalla vittoria contro Rinderknech nel secondo turno. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. 

Il match tra Berrettini e Fonseca inizierà alle 11. Un solo precedente tra i due, datato 11 settembre 2024, fase a gironi della Coppa Davis tra Italia e Brasile: 6-1 7-6 per l’azzurro. 

Berrettini-Fonseca al Masters 1000 di Montecarlo, così come tutte le partite del torneo, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno inoltre seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

La finale invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
10 ° C
11.7 °
9.9 °
32 %
0.5kmh
0 %
Gio
22 °
Ven
22 °
Sab
24 °
Dom
24 °
Lun
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1161)ultimora (707)sport (148)salute (56)Tecnologia (56)lavoro (50)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati