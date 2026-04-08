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Montecarlo, oggi Berrettini-Medvedev: orario, precedenti e dove vedere il match

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(Adnkronos) –
Matteo Berrettini torna in campo nel Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, mercoledì 8 aprile, l’azzurro affronta Daniil Medvedev nel secondo turno del torneo. Il tennista romano, al momento numero 90 del ranking Atp, arriva dal match giocato ieri contro lo spagnolo Bautista Agut (ritiratosi al termine del quarto game del primo set), mentre Medvedev è all’esordio nel torneo. Ecco orario, precedenti e dove vedere match in tv e streaming.  

Il match tra Berrettini e Medvedev inizierà intorno alle 11. Fin qui, il russo ha vinto i 3 precedenti contro l’azzurro (tutti sul cemento outdoor).  

Berrettini-Medvedev al Masters 1000 di Montecarlo, così come tutte le partite del torneo, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno inoltre seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. La finale invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita. 

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