19.5 C
Firenze
mercoledì 8 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Montecarlo, super Berrettini: doppio bagel a Medvedev e il russo distrugge la racchetta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Mattinata surreale a Montecarlo. Matteo Berrettini trova una prestazione clamorosa contro Daniil Medvedev, nel secondo turno del Masters 1000 del Principato. Dopo il primo set vinto 6-0 in 25 minuti, l’azzurro inizia al meglio anche il secondo parziale e dopo un ottimo turno di servizio strappa il break (il quarto consecutivo del match). Medvedev, impotente sotto i colpi dell’azzurro, non la prende benissimo e distrugge la racchetta sul Court Ranier III. Giornata da dimenticare per il russo, travolto poi dai fischi dei tanti spettatori presenti, arrivati a Montecarlo per godersi una giornata di grande tennis.  

 

Il primo match di giornata sul Centrale ha però deluso le aspettative. Da un lato un super Berrettini, a cui vanno dati i meriti di una prestazione maiuscola. Dall’altra parte, un Medvedev non pervenuto. Il match finisce con un doppio bagel, un 6-0 6-0 che resterà negli annali.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.5 ° C
19.9 °
18.2 °
43 %
0.9kmh
4 %
Mer
19 °
Gio
23 °
Ven
22 °
Sab
25 °
Dom
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1177)ultimora (725)sport (149)Tecnologia (61)salute (50)lavoro (44)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati