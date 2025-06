Monti (Edison): “Con le comunità energetiche creiamo un impatto duraturo”

(Adnkronos) – “Siamo alla settima edizione della plenaria del Manifesto contro la povertà energetica con il Banco dell’Energia. Come Edison aderiamo da tempo a questa iniziativa, a cui si sono ormai unite quasi 100 realtà, e facciamo parte anche del Consiglio di amministrazione del Banco. Negli anni, siamo passati da interventi di sollievo immediato, come il sostegno al pagamento delle bollette, ad azioni più strutturali. Nell’ultimo anno, ad esempio, abbiamo realizzato quattro comunità energetiche solidali partendo da enti del Terzo Settore, installando pannelli fotovoltaici e creando sistemi condivisi che permettono benefici più duraturi per famiglie vulnerabili e organizzazioni sociali. La povertà energetica purtroppo è ancora una realtà, e per questo è fondamentale che il nostro settore faccia squadra per continuare a combatterla con strumenti efficaci e inclusivi”. Lo ha dichiarato Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, intervenendo a Palazzo Wedekind durante la settima plenaria del Manifesto ‘Insieme per contrastare la povertà energetica’. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)