venerdì 27 Febbraio 2026
Monti (Lombardia): “Su Hiv strategia prevenzione integrata e dedicata ai giovani”

(Adnkronos) – “Regione Lombardia è un’eccellenza nazionale sul tema dell’Hiv, pertanto è fondamentale una strategia integrata che metta a fattore comune gli attori coinvolti” come ospedali e centri di riferimento “sia nel percorso del Piano di prevenzione regionale, già deliberato, sia con un investimento aggiuntivo per un programma mirato soprattutto al coinvolgimento dei giovani. Su questo aspetto vediamo dei trend non positivi sui quali dobbiamo intervenire”. Così Emanuele Monti, presidente della IX Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia ed executive board member dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), intervenendo all’edizione 2026 di Hivlab Lombardia, iniziativa che si è svolta oggi a Milano e che ha riunito rappresentanti delle istituzioni regionali, dell’accademia e dei principali centri clinici lombardi per un confronto strutturato sull’evoluzione dei modelli organizzativi e assistenziali nella gestione dell’Hiv. L’appuntamento è stato organizzato da Regione Lombardia con la collaborazione di Summet, Crems e Health Strategy e con il contributo non condizionante di ViiV Healthcare. 

“Bisogna tornare a lavorare tanto sul tema dell’Hiv, soprattutto tra i giovani. Serve un modello fatto di prevenzione, coinvolgimento del territorio, collaborazione tra ospedali” medicina di prossimità “e centri di riferimento. Su una materia come questa è fondamentale fare squadra, creare una rete e una collaborazione virtuosa”, sottolinea Monti. “Vogliamo dare continuità a questo incontro e prendere l’impegno, anche con le istituzioni, per lavorare sui temi che trattiamo”. 

salute

