Monti: “Prevenzione e attenzione agli anziani capisaldi ministero”

(Adnkronos) – “La prevenzione è uno dei capisaldi del nostro mandato al ministero della Salute e lo si vede anche con le risorse che annualmente vengono riservate per la prevenzione. Lodo questa iniziativa, soprattutto per il fatto che è volta a persone che sono uscite dall’ambito lavorativo e alla valorizzazione degli anziani in un Paese, come il nostro, che sta spostando sempre di più in avant l’asticella dell’aspettativa di vita”. Lo ha detto Carlo Monti, capo della segreteria tecnica del ministero della Salute, alla ventesima edizione del Forum Risk Management di Arezzo.  

“Valorizzare e dare maggiore dignità all’anziano – continua Monti – può dare molto sia ai giovani, in termini di esperienza e di capacità, sia a loro stessi: un impegno costruttivo verso dei progetti validi inevitabilmente ripone l’anziano in un ruolo di punto di riferimento, come accadeva 30, 40, 50 anni fa. Oggi i nostri anziani soffrono soprattutto in questo aspetto, in un mondo che corre veloce, che li pone un po’ ai margini. Pertanto riportare l’anziano al centro, come protagonista, dal punto di vista psico-fisico – conclude – è un aspetto favorevole”. 

salute

