(Adnkronos) – Una ragazza di 24 anni è stata portata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata aggredita con un’arma bianca presso un centro commerciale di via Prealpi, a Giussano in provincia di Monza Brianza. La 24enne avrebbe riportato ferite da taglio alla schiena. Sul posto sono intervenute automedica, ambulanza e personale dei carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)