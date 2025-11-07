Monza, modella aggredita su un treno: “Salvata da spray al peperoncino, nessuno mi aiutava”

(Adnkronos) –

Una giovane modella è stata aggredita da un 26enne su un treno regionale tra le stazioni di Carnate e Arcore, in provincia di Monza e Brianza. A salvarla, ha raccontato, lo spray al peperoncino dal momento che le persone presenti “guardavano senza provare ad aiutarmi”.

A raccontare l’accaduto è la donna, Stephanie. “Minuti infiniti di aggressione fisica, mentre provavo a scappare”, racconta sui social. “L’unica cosa che mi ha salvato la vita è stato il mio spray al peperoncino, perché le persone guardavano senza provare ad aiutarmi”, riferisce la modella, che è stata visitata all’ospedale di Monza e dimessa con una prognosi di cinque giorni per le lesioni causatele dall’aggressore, un 26enne gambiano, con permesso di soggiorno scaduto e già noto alle forze dell’ordine per episodi simili, riconosciuto mercoledì nella stazione di Carnate dagli addetti alla security di Trenord, che hanno allertato la Polfer.

“Oggi sono riuscita a scappare, però ci sono tante ragazze che vengono uccise da tipi come questo”, mette in guardia Stephanie, riferendosi anche all’omicidio della 23enne rifugiata ucraina Iryna Zarutska, a bordo di un treno a Charlotte, negli Stati Uniti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Arcore, che indagano sull’accaduto, il 26enne avrebbe avvicinato la modella a bordo del treno, per poi aggredirla verbalmente e fisicamente, nonostante il tentativo della giovane di difendersi con uno spray urticante. Nel video dell’ultima parte dell’aggressione girato in treno, si sente la ragazza venire criticata da altri passeggeri per aver usato lo spray a bordo. “Fa male”, si lamenta un uomo. “Lo sento anche io”, ma “mi ha dato un pugno in faccia”, si difende lei, che non fa in tempo a chiedersi “ma se una donna non ha uno spray come questo…”, che viene nuovamente aggredita.

Quando il treno, che viaggiava lungo la tratta Ponte San Pietro – Milano Porta Garibaldi, è arrivato nella stazione di Arcore, il 26enne ne ha approfittato per scendere e allontanarsi. L’uomo è stato denunciato per lesioni personali aggravate dai carabinieri della stazione di Arcore, che hanno raccolto la denuncia della giovane vittima. Già destinatario di un foglio di via obbligatorio per quattro anni emesso dal questore di Palermo (città in cui aveva minacciato con un coltello una ragazza all’interno di un bar), l’uomo è stato accompagnato nel cpr di Torino, in attesa del rimpatrio nel Paese di origine.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)