Morata compie gli anni, la dedica di Campello: “Buon compleanno papà”

Alvaro Morata compie oggi, giovedì 23 ottobre, 33 anni. Il calciatore spagnolo, attaccante del Como, ha ricevuto una dolce dedica sui social dalla moglie e madre dei suoi 4 figli, Alice Campello: “Tanti auguri cuore con le gambe. La cosa che ti deve dare più orgoglio al mondo è essere la persona meravigliosa che sei. Sei un esempio per i tuoi figli e per me: di non arrendersi mai, di lottare, di avere valori e coraggio in ogni momento”, scrive l’influencer a corredo di teneri scatti che ritraggono la coppia in momenti speciali e memorabili. 

 

“Sarai sempre la mia casa. Grazie per essere come sei con noi. Ti amiamo e ti ammiriamo infinitamente”, ha concluso l’influencer. Tra i commenti sotto al post condiviso su Instagram, spicca quello di Morata: “Grazie amore mio ti amo alla follia”, ha scritto il calciatore a corredo di un cuore rosso. 

sport

