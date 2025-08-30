23.4 C
Firenze
sabato 30 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Moratti, segnali di miglioramento: respira da solo, ma quadro resta serio

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Massimo Moratti è stato estubato e ha iniziato a respirare autonomamente. L’ex presidente dell’Inter, ricoverato da circa una settimana in terapia intensiva all’Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite, mostra oggi, sabato 20 agosto, alcuni segnali di miglioramento. A quanto si apprende, nella mattinata di oggi è stato rimosso il supporto respiratorio meccanico, decisione presa dai medici dopo aver riscontrato un andamento stabile del quadro clinico, che ha permesso di procedere con cautela. Malgrado i progressi, Moratti continua a essere monitorato con attenzione nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni restano serie e richiedono la massima cautela.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
23.4 ° C
24.5 °
21.2 °
71 %
1.8kmh
75 %
Sab
23 °
Dom
27 °
Lun
30 °
Mar
24 °
Mer
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (16)carabinieri (13)Eugenio Giani (13)Gaza (13)incendio (11)Serie C (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati