Morgan deposita querela contro Selvaggia Lucarelli

(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il legale di Marco Castoldi in arte Morgan ha depositato questo pomeriggio presso la procura della Repubblica del tribunale di Milano una querela nei confronti della giornalista Selvaggia Lucarelli. Allegati all’atto di querela, a quanto si apprende, una serie di storie Instagram e di articoli di giornale aventi ad oggetto frasi ed epiteti riferiti allo stesso Morgan. Tra essi, “Morgan, uno stalker”, “revenge porn”, “stalking”. ”Ho denunciato Selvaggia Lucarelli – l’annuncio di Morgan su Instagram – per aver costruito violenza di massa contro l’essere umano che io sono. lo non sono incriminato di revenge porn ma di questo oggi vengo accusato da un popolo furioso che inneggia al rogo”. Morgan è al centro di un procedimento per presunti atti persecutori nei confronti della cantautrice ed ex compagna Angelica Schiatti. ”Selvaggia Lucarelli ha parecchie condanne a differenza mia che non ne ho – afferma il cantante – risponderà anche questa volta in tribunale della sua incitazione all’odio. Buona giornata”. A stretto giro, il nuovo intervento di Angelica Schiatti che evidenzia un dettaglio del messaggio social di Morgan. “Questa nella foto – scrive la cantautrice commentando l’immagine scelta da Morgan – è la via di casa mia. A 200 metri da casa mia. Dove ovviamente non posso tornare perché ho paura”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)