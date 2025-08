Morta Alessandra Balocco, presidente e ad dell’azienda cuneese

(Adnkronos) – Lutto nel mondo dell’imprenditoria cuneese. E’ morta oggi per malattia Alessandra Balocco, presidente e amministratore delegato dell’omonimo gruppo alimentare del cuneese. Terza generazione della famiglia, Alessandra Balocco era entrata in azienda nel 1990. La conferma della scomparsa arriva dal sindaco di Fossano, Dario Tallone, che ha già annunciato la proclamazione del lutto cittadino il giorno del funerale. “Apprendo con tristezza la notizia della scomparsa di Alessandra Balocco”, scrive sui social Tallone rinnovando “i sentimenti di stima di sincera riconoscenza per l’opera intelligente e lungimirante che Alessandra ha condotto negli anni, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e sociale della Città di Fossano e del nostro territorio”.

Poco meno di tre anni fa, il 27 agosto del 2022 era scomparso prematuramente a 56 anni, Alberto Balocco, fratello di Alessandra e suo predecessore nella carica di amministratore delegato dell’azienda, ucciso da un fulmine durante un’escursione in mountain bike in alta Val Susa. Dopo l’improvvisa scomparsa del fratello, Alessandra Balocco aveva preso le redini dell’azienda di famiglia che è stata fondata nel 1927. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)