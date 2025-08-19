33.5 C
Morta bimba di sei anni sbarcata a Lampedusa, aveva viaggiato per giorni senza acqua e cibo

Ultima ora
REDAZIONE
(Adnkronos) – E’ morta la bambina di sei anni della Guinea ricoverata da alcuni giorni in gravi condizioni all’ospedale dei Bambini di Palermo, dopo il trasferimento da Lampedusa, dove era arrivata con la madre su un barcone. Le sue condizioni erano molto gravi. Aveva viaggiato per diversi giorni senza cibo e senza acqua. Oggi è stata dichiarata la sua morte cerebrale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

