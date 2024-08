Morta Gena Rowlands, l’attrice americana aveva 94 anni

(Adnkronos) – E’ morta a 94 anni l’attrice americana Gena Rowlands, nota soprattutto per aver recitato nei film del regista e suo primo marito John Cassavetes. Secondo quanto riportato da ‘The Hollywood Reporter’, Rowlands è morta nella sua casa di Indian Wells, circondata dalla famiglia, dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer come raccontato a giugno dal figlio Nick Cassavetes. La straordinaria carriera di Gena Rowlands è durata oltre sei decenni, durante i quali si è guadagnata il plauso della critica per i suoi ruoli sia in televisione che al cinema. Ha recitato in dieci film di John Cassavetes, con il quale stata sposata 35 anni fino alla sua morte nel 1989, tra cui ‘Faces’ (1968), ‘Opening Night’ (1977) e ‘Love Streams’ (1984). La sua interpretazione nel film ‘A woman under the influence’ (‘Una moglie’) del 1974 in cui vestiva i panni di una casalinga emotivamente fragile le è valsa un Golden Globe e la prima di due nomination all’Oscar come Migliore attrice. La seconda è arrivata quando ha interpretato il ruolo principale nel film ‘Gloria’ (‘Una notte d’estate’) del 1980. Suo figlio Nick l’ha diretta nel film drammatico romantico ‘The Notebook’ (‘Le pagine della nostra vita’) del 2004, in cui interpretava un’anziana donna affetta da demenza. Si era ritirata dalla recitazione nel 2015, lo stesso anno in cui ha ricevuto un Academy Award alla carriera. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)