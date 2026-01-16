Morta in Puglia una delle 10 persone più longeve d’Italia, Carmela Zullo aveva 105 anni

(Adnkronos) – È morta l’ultracentenaria Carmela Zullo, 105 anni, di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, una delle 10 persone più longeve d’Italia. Aveva festeggiato il suo ultimo compleanno lo scorso 11 novembre.

“In questo momento – ha detto il sindaco di Orsara Mario Simonelli – siamo dispiaciuti e proviamo grande affetto verso la famiglia, a cui tutta la comunità porge le condoglianze. Il ricordo di ciò che Carmela Zullo ha significato per tutti noi, con la sua straordinaria forza e il suo esempio di donna e lavoratrice capace di unire una grande famiglia, è quello che resterà per sempre nei nostri cuori”.

Nata l’11 novembre 1920, terza di tre figli, fin da ragazzina lavora in campagna assieme ai componenti della sua famiglia d’origine. Nel 1938 arriva il matrimonio con Vito Di Biccari e Carmela inizia a lavorare come fornaia. Un mestiere durissimo che lei svolge fino al 1969, anche negli anni in cui diventa mamma e deve crescere i suoi tre bambini: Biasina, Angelo e Peppino. Per tantissimo tempo, continua a curarsi dei propri figli e, contemporaneamente, a portare avanti il proprio lavoro. Continua a farlo anche dopo il 1969, anno in cui assieme al marito si trasferisce negli Stati Uniti. In America, dove assieme al marito lavora in una ditta di elettrodomestici, resta fino al 1980. Tornata a Orsara, ricomincia a lavorare come contadina e lo fa fino all’età di 85 anni.

Carmela Zullo ha attraversato diverse fasi storiche. Quando scoppia il secondo conflitto mondiale si era sposata da pochissimo. Ha visto susseguirsi al Quirinale tutti i presidenti della Repubblica eletti dal 1946 a oggi. Ha 14 anni quando la nazionale italiana di calcio vince il suo primo Mondiale. Quando è nata, Orsara apparteneva dal punto di vista amministrativo alla provincia di Avellino, prima di passare nel 1927 alla provincia di Foggia. Nel 1969, quando emigra negli Usa, il presidente degli Stati Uniti in carica è Richard Nixon. In America, dove resta fino al 1980, la signora Carmela vede esplodere le proteste pacifiste contro la sanguinosa guerra del Vietnam e riesce ad assistere alle elezioni alla Casa Bianca prima di Gerald Ford poi di Jimmy Carter.

