Morta Julia Marie Gaiser, la pattinatrice 23enne travolta e uccisa a Salisburgo

1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ Julia Marie Gaiser, pattinatrice artistica su ghiaccio, la ragazza travolta e uccisa da un camion mentre si trovava sulla pista ciclabile lungo la Gaisbergstrasse, a Salisburgo, dove si era trasferita da alcuni anni per studiare all’università. Come riporta il Corriere dell’Alto Adige, la 23enne originaria di Bressanone, è morta sul colpo nonostante i tentativi di rianimazione. Ora sono in corso le indagini delle autorità austriache per stabilire la dinamica dell’incidente. Il camionista è stato anche sottoposto all’alcoltest, che è risultato negativo.  “Porgo di cuore le mie condoglianze alla famiglia Gaiser. Si tratta di una grande perdita, anche per il mondo dello sport – è il commento del sindaco di Bressanone, Andreas Jungmann – Julia Marie era infatti una grande atleta del pattinaggio artistico”.  “Aveva iniziato tardi l’attività sul ghiaccio, rispetto allo standard del nostro sport: aveva circa 8 anni, quando molte bambine iniziano già a 4-5 anni. Nonostante questo – ricorda con commozione la responsabile provinciale del pattinaggio artistico Anneliese Schenk, responsabile del settore pattinaggio artistico del comitato provinciale Fisg – Marie era riuscita a ottenere buoni risultati, grazie agli allenamenti quotidiani. Per lei il pattinaggio era tutto e viveva questo sport con grande passione. Per un periodo era stata anche convocata in nazionale”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

