Morta Leslie Charleson, la cardiologa Quatermaine di ‘General Hospital’ aveva 79 anni

(Adnkronos) – L’attrice statunitense Leslie Charleson, che per quasi cinque decenni ha interpretato la dottoressa Monica Quartermaine, cardiologa di grande umanità e matriarca appassionata di una famiglia benestante nella soap opera ‘General Hospital’, diventando uno dei membri del cast più duraturi, è morta domenica 12 gennaio in un ospedale di Los Angeles a 79 anni per le complicazioni di una lunga malattia. L’annuncio della scomparsa è stato dato da Frank Valentini, produttore esecutivo di ‘General Hospital’. Valentini ha dichiarato che così come il suo personaggio, la dottoressa Quartermaine, era il cuore della famiglia Quartermaine nella serie tv, l’attrice era la “matriarca dell’intero cast e della troupe”. Charleson ha interpretato la cardiologa Quartermaine nell’ospedale di Port Charles della soap dal 1977 al 2023. Per il suo ruolo, ha ricevuto quattro nomination ai Daytime Emmy Awards, oltre a due nomination a Soap Hub e quattro a Soap Opera Digest. Charleson, che è apparsa in più di 2.000 episodi, ha iniziato a conquistare i fan dopo che il suo personaggio (Monica Webber) si è legato con la ricca e volubile famiglia Quartermaine, sposando nel 1978 il dottor Alan Quartermaine, interpretato da Stuart Damon, morto nel 2021 all’età di 84 anni. Per decenni, le storie hanno ruotato intorno al loro turbolento matrimonio, che ha comportato litigi, relazioni, rotture e persino tentativi di omicidio. Ha recitato anche in 27 episodi della soap “Port Charles” (1997-2000), nata come spin-off di “General Hospital”. Nata a Kansas City il 22 febbraio 1945, sorella dell’attrice Kate Charleson, Leslie Charleson iniziò la carriera nel 1964 nella soap opera “A Flame in the Wind”, nel ruolo di Pam. Nel 1966 entrò nel cast della soap opera “Così gira il mondo”, nel ruolo di Alice Whipple. Dal 1967 al 1973 interpretò il ruolo di Iris Donnelly Garrison nella soap opera “Love Is a Many Splendored Thing”. Nel corso della sua carriera, Charleson è stata guest star in molte serie tv tra cui “Adam-12”, “Squadra emergenza”, “Ironside”, “Mannix”, “Marcus Welby”, “Happy Days”, “Cannon”, “Le strade di San Francisco”, “Agenzia Rockford”, “Un detective in corsia”, “Barnaby Jones” e “Friends”. E’ apparsa, inoltre, nel film di fantascienza “Il giorno del delfino” (1973) e nel film televisivo “La vendetta” (1971). (di Paolo Martini) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)