Morta Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero: aveva 87 anni

(Adnkronos) – Dietro il successo globale della Ferrero c’era anche il suo sguardo attento e riservato, lasciando un segno profondo nella storia dell’azienda dolciaria, celebre per il marchio della Nutella, e nel tessuto sociale del territorio delle Langhe. Maria Franca Fissolo si è spenta questa mattina, giovedì 12 febbraio, alle ore 5.30, nella sua casa in località Altavilla sulle colline di Alba (Cuneo). Con lei se ne va una figura discreta ma centrale nella storia della Ferrero e dell’imprenditoria italiana. Era la vedova di Michele Ferrero (1925-2015), l’uomo che ha trasformato l’azienda di famiglia in una multinazionale simbolo del Made in Italy nel mondo.

Presidente onoraria della holding Ferrero International S.A. e presidente della Fondazione Ferrero, Maria Franca Fissolo è stata per decenni un punto di riferimento per l’azienda di Alba e per l’intero territorio cuneese. La sua vita è rimasta indissolubilmente legata alla fabbrica che, sotto la guida del marito, è diventata una realtà globale capace di portare prodotti iconici sulle tavole di oltre 170 Paesi.

Nata a Savigliano (Cuneo) il 21 gennaio 1939 e cresciuta a Levaldigi, dopo il ginnasio e il liceo frequentò la scuola per interpreti. Nel 1961 entrò alla Ferrero come traduttrice e interprete: fu lì che conobbe Michele Ferrero. Un incontro destinato a segnare la sua vita personale e la storia dell’azienda. Nel 1962 il matrimonio, un’unione solida, attraversata anche da dolori profondi. Dal loro matrimonio nacquero Pietro, nel 1963, e Giovanni, nel 1964. Pietro, primogenito, è scomparso nel 2011 a causa di un malore mentre si trovava in Sudafrica. Giovanni è oggi alla guida del gruppo, che conta 36 stabilimenti produttivi nel mondo.

Figura riservata, lontana dai riflettori, Maria Franca Fissolo ha accompagnato da vicino la crescita internazionale della Ferrero, custodendone valori e identità. Accanto all’impegno imprenditoriale, forte è stato anche quello nel sociale. Dal 1983 la Fondazione Ferrero rappresenta uno dei pilastri del legame tra azienda e comunità: un’istituzione culturale e assistenziale di cui è stata presidente, interpretando un’idea di impresa capace di coniugare sviluppo economico e responsabilità verso il territorio. Ha sempre rifuggito la mondanità anche se da anni era in cima alla classifica delle persone più ricche d’Italia.

Non aveva mai dimenticato le sue radici. A Levaldigi aveva finanziato il completo restauro e recupero funzionale dell’asilo infantile di fronte alla chiesa parrocchiale, partecipando all’inaugurazione nel dicembre 2016. Con la sua scomparsa Alba perde una presenza silenziosa ma determinante; il mondo dell’impresa, una donna che ha condiviso e sostenuto la straordinaria stagione di crescita guidata da Michele Ferrero. Nel 2024 era stata nominata Cavaliere di Gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Maria Franca Fissolo Ferrero lascia il figlio Giovanni, le nuore Paola e Luisa e cinque nipoti. (di Paolo Martini)

