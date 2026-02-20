13 C
venerdì 20 Febbraio 2026
Morte Andrea Purgatori, policlinico Umberto I e tre assicurazioni citati come responsabili civili

(Adnkronos) – Oltre a due cliniche c’è anche il Policlinico Umberto I, in qualità di datore di lavoro di uno degli indagati, e tre assicurazioni fra i responsabili civili citati dal gup di Roma nel procedimento sulla morte di Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio 2023. Per il decesso del giornalista la Procura di Roma ha chiesto il processo per quattro medici con l’accusa di omicidio colposo, si tratta del radiologo Gianfranco Gualdi, l’assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, e il cardiologo Guido Laudani. “Siamo soddisfatti della decisione e seguiamo gli sviluppi del processo”, dice l’avvocato Alessandro Silveri Gentiloni, legale di parte civile per la famiglia Purgatori. La prossima udienza è fissata per il prossimo 8 maggio.  

