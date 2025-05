Morte Chiara Jaconis, non imputabile il 13enne lanciò la statuetta a Napoli

(Adnkronos) – La Procura minorile di Napoli ha chiuso le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la trentenne di Padova colpita da una pesante statuetta caduta da un balcone mentre si trovava in vacanza a Napoli con il fidanzato domenica 15 settembre 2024. Il responsabile sarebbe un 13enne che già in passato avrebbe lanciato oggetti dal balcone di casa ma che per l’età non è imputabile. Rimane invece aperta l’inchiesta della Procura a carico dei genitori per le ipotesi di omicidio colposo in concorso e omessa sorveglianza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)