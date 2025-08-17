32.4 C
Firenze
domenica 17 Agosto 2025
Morte Pippo Baudo, mercoledì i funerali in Sicilia. Ipotesi camera ardente a Roma

I funerali di Pippo Baudo si terranno a Militello in Val di Catania, in Sicilia, il paese che gli ha dato i natali. A confermarlo è stato il sindaco, Giovanni Burtone, intervenendo al Tg1: “I funerali si terranno mercoledì nel Santuario Madonna della Stella”. Il primo cittadino ha poi aggiunto: “C’è tanta sofferenza. La perdita di Pippo Baudo è molto sentita”. Intanto, giornalisti e operatori televisivi stazionano al Policlinico Campus Biomedico, dove sarà allestita una prima camera ardente privata. La camera ardente aperta al pubblico dovrebbe essere allestita domani, e la sede più probabile, per onorare la sua carriera, sono gli studi Rai di Via Teulada.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

