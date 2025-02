Morte Rovagnati, si scatena l’odio social: “Ucciso dal benessere, è karma”

(Adnkronos) – Vivere in un castello all’interno di un parco, essere ricco e tra i titolari di un’azienda che produce salumi: caratteristiche di Lorenzo Rovagnati, morto mercoledì in un incidente di elicottero, evidentemente insopportabili per tanti hater da tastiera, che non hanno mancato di manifestare sui social il loro odio, a volte tentando di mascherarlo con della pesante ironia. Se c’è chi come ‘fabiozeta’ sottolinea che Rovagnati è morto “nel parco del castello di famiglia”, come fosse una colpa, c’è chi, come tale ‘Graziano’, con macabro sarcasmo scrive: “Ne facessero salamini”. “Noi non moriremo mai così! Ucciso da benessere”, è il distinguo di ‘Carolettaylor’. Qualche animalista convinto associa la morte di Rovagnati a quella dei maiali utilizzati per le attività dell’azienda: “Stermini milioni di animali da tutta la vita e trai profitto dalla loro sofferenza”, dice ‘EmiRev’ aggiungendo: “Prima o poi il karma arriva”. “Viveva in un castello e andava in giro in elicottero ma era umile e buono. Io che c… sono, il presidente dei santi?’, si chiede ‘mamox’. C’è da dire che i messaggi ironici o di vero e proprio odio sono, sia pure numerosi, una minoranza rispetto a chi manifesta solidarietà alla famiglia Rovagnati ed esprime il proprio dolore per l’accaduto. Sono molti quelli che sottolineano le qualità imprenditoriali e umane della famiglia Rovagnati e il fatto che l’azienda dia lavoro a centinaia di famiglie. E non sono pochi coloro che se la prendono direttamente con gli odiatori, definiti, come fa ad esempio l’utente di X ‘TizianaBtz’, “soggetti frustrati, divorati dall’invidia, che godono per la morte altrui”. E c’è infine chi, come ‘Selvatica’, sintetizza efficacemente i mille messaggi di sdegno per l’odio social riversato nei confronti della famiglia Rovagnati: “Altro che popolo di Santi, navigatori e poeti. Siamo un popolo di invidiosi…”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)