Morte Sandro Giacobbe, le metastasi alle ossa e le ultime cure: così parlò in tv della malattia

(Adnkronos) – “Queste metastasi hanno aggredito le ossa del bacino e del femore e mi hanno obbligato a stare sulla mia Ferrari”. Era l’11 maggio quando Sandro Giacobbe, ospite di ‘Verissimo’ parlò in tv della sua malattia ironizzando sul peggioramento del cancro alla prostata che l’aveva obbligato a stare in sedia a rotelle.  

Accanto alla moglie, Marina Peroni, il cantautore aveva parlato senza filtri del tumore che gli era stato diagnosticato 10 anni prima. “Alterno momenti di tranquillità a momenti più complicati, dovuti alle metastasi che circolavano sempre nel bacino dove mi avevano operato”, aveva raccontato confidando però che le cure che stava facendo potessero ancora salvargli la vita.  

La malattia, aveva confidato, gli aveva aperto gli occhi sull’importanza della famiglia: “Oggi vivo la mia vita intensamente. Ogni giorno della mia vita è un giorno intenso che passo vicino alle persone che amo, e spero di passarne ancora tanti – aveva detto – . L’unica cosa che mi dispiacerebbe è doverli lasciare”.  

