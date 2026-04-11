13.9 C
Firenze
sabato 11 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Morti sospette in ambulanza a Forlì: arrestato l’autista

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Arrestato Luca Spada, il 27enne di Meldola (Forlì-Cesena) autista soccorritore della Croce Rossa, coinvolto nell’inchiesta sui decessi sospetti di alcuni anziani avvenuti durante trasporti in ambulanza. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, l’uomo — già sospeso dal servizio — sarebbe indagato per omicidio volontario nell’ambito di un’indagine dei Carabinieri su una serie di morti avvenute tra fine 2025 e inizio 2026 durante o subito dopo il trasferimento di pazienti fragili. 

L’ordinanza è stata eseguita su disposizione del Gip del Tribunale competente, su richiesta della Procura di Forlì, che da mesi sta ricostruendo una serie di episodi ritenuti anomali. Le verifiche degli investigatori si concentrano su diversi casi clinici e sulle modalità di intervento e trasporto sanitario effettuate dall’indagato. 

Luca Spada era già al centro dell’inchiesta da tempo e, secondo quanto emerso, avrebbe sempre respinto ogni accusa, dichiarandosi innocente nelle precedenti fasi del procedimento. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.9 ° C
14.3 °
13.9 °
74 %
0.3kmh
28 %
Sab
21 °
Dom
25 °
Lun
22 °
Mar
19 °
Mer
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1436)ultimora (811)sport (159)salute (67)Tecnologia (64)Video Adnkronos (63)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati