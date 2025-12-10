10.6 C
Firenze
mercoledì 10 Dicembre 2025
Morto a 100 anni Sergio Flamigni, ex senatore del Pci e partigiano

REDAZIONE
(Adnkronos) – Addio a Sergio Flamigni, ex senatore del Pci e partigiano: aveva 100 anni. Lo ha annunciato sui social l’Archivio Flamigni. “Partigiano, deputato e poi senatore del Pci dal 1968 al 1987, componente delle commissioni Antimafia e delle commissioni parlamentari di inchiesta sul caso Moro e sulla P2 – si legge – è stato uno più attenti indagatori e studiosi del caso Moro”.  

“Nel 2005 ha fondato l’Archivio Flamigni, per mettere a disposizione degli studiosi l’imponente documentazione raccolta in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2. Una vita al servizio della democrazia, della Costituzione, delle istituzioni, della memoria storica, della ricerca di verità, fedele agli ideali di gioventù”, si legge ancora.  

“Se c’è una parola che ha contraddistinto la vita di Sergio Flamigni questa è forse verità: partigiano, parlamentare, è stato –soprattutto- un instancabile studioso del caso Moro”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein. “Con l’Archivio Flamigni, che costituisce un patrimonio unico di materiali e testimonianze, ha voluto poi mettere a disposizione di tutte e tutti ciò che aveva raccolto in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2. E’ stato tra i più attenti e tenaci ricercatori delle zone d’ombra della vicenda Moro, delle responsabilità e dei depistaggi e ha dedicato tutta la vita alla difesa della democrazia, della Costituzione, della memoria storica. Gli siamo grati di tutto, e gliene saremo sempre”, aggiunge Schlein 

