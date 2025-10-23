18.6 C
Morto a 94 anni Nerino Grassi, fondatore di Golden Lady

(Adnkronos) – Addio a Nerino Grassi, fondatore di Golden Lady, il marchio italiano specializzato nella produzione di calze. Mantovano, è morto mercoledì all’età di 94 anni “serenamente nella sua casa circondato dai suoi cari” fa sapere l’azienda, che insieme a tutti i suoi dipendenti e collaboratori, annuncia “con immenso dolore” la scomparsa del proprio presidente. 

Fondatore dell’azienda nel 1966 insieme alla moglie Erminia, morta il 6 agosto 2021, Nerino Grassi ha dedicato tutta la sua vita alla crescita e allo sviluppo della Golden Lady. “Con visione imprenditoriale, determinazione e dedizione – ricorda l’azienda – ha saputo trasformare una realtà locale in un gruppo industriale di riferimento a livello internazionale nel settore della calzetteria”. 

Figura “carismatica e punto di riferimento non solo per la propria famiglia e per i suoi collaboratori, ma anche per l’intero distretto industriale”, Nerino Grassi “lascia un’impronta indelebile nella storia dell’impresa italiana”. Golden Lady Company si unisce al cordoglio della famiglia, custodendo con riconoscenza e rispetto l’eredità umana e imprenditoriale del suo fondatore. 

moda

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

