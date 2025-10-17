Morto a 98 anni Ed Williams, lo scienziato di ‘Una pallottola spuntata’

(Adnkronos) – Addio a Ed Williams, indimenticabile volto del bizzarro scienziato Ted Olson nella serie tv ‘Quelli della pallottola spuntata’ e nella trilogia cinematografica ‘Una pallottola spuntata”. L’attore statunitense è deceduto a Los Angeles all’età di 98 anni. A darne notizia è stata la nipote, Stephanie Williams, a ‘The Hollywood Reporter’, precisando che il decesso è avvenuto il 2 ottobre.

Dietro il camice da laboratorio e il sorriso impassibile del professor Olson, si nascondeva una carriera atipica: prima che il grande pubblico lo conoscesse accanto a Leslie Nielsen nei panni dell’imperturbabile detective Frank Drebin, Williams era stato per decenni un insegnante di comunicazione e speaker radiofonico, prima di tornare alla recitazione in età avanzata.

Nato a San Jose, in California, il 26 novembre 1926, Edwin Wallace Williams si era avvicinato alla recitazione fin da giovane, recitando in radio e in teatro, anche sotto la direzione di Lillian Fontaine, madre delle celebri attrici Olivia de Havilland e Joan Fontaine. Ma fu il lavoro di docente a imporsi: dopo il trasferimento a Los Angeles nel 1955, Williams insegnò prima alla Don Martin School of Radio and Television Arts and Sciences, poi al Los Angeles City College, dove fu professore di broadcasting e dizione per quasi trent’anni. Tra i suoi studenti figurano nomi noti come il DJ ‘Real’ Don Steele e Bob Eubanks, futuro conduttore di ‘The Newlywed Game’.

Solo negli anni ’80, ormai sessantenne, decise di tornare a recitare: fu allora che ottenne il ruolo di Ted Olson nella serie parodica ‘Quelli della pallottola spuntata’ (1982; ‘Police Squad!’ il titolo originale), creata dai fratelli Zucker e Jim Abrahams, gli stessi dietro a ‘L’aereo più pazzo del mondo’. La serie durò solo sei episodi, ma divenne col tempo un cult, dando vita alla fortunata trilogia cinematografica ‘Una pallottola spuntata’ (1988. 1991, 1994), dove Williams fu uno dei pochissimi attori – insieme a Nielsen – a tornare dal cast originale. Con il suo stile asciutto e la comicità surreale, il personaggio di Olson – lo scienziato che spiegava esperimenti ai bambini con esiti assurdi – rimase tra i più amati dai fan del genere.

Williams comparve anche in “Il padre della sposa” (1991), nel ruolo del ministro che celebra le nozze tra Kimberly Williams e George Newbern, oltre a partecipare a film come “Carnosaur” (1993), “High Strung” (1992) e “Nickel & Dime” (1992), e in serie tv come “MacGyver”, “Matlock”, “Avvocati a Los Angeles”, “Dr. House”, “Cheers” e “Father Dowling Mysteries”.

Nonostante il successo, Williams continuò a considerarsi prima di tutto un insegnante. “Non approvavo i professori che inseguivano il successo trascurando gli studenti”, dichiarò in un’intervista del 2017. Solo dopo aver ottenuto un orario più leggero, negli anni ’70, riprese a frequentare i corsi serali di recitazione. “”Mi sentivo come un chirurgo addestrato che non era mai entrato in sala operatoria. Volevo operare”, disse.Anche in età molto avanzata non rinunciò mai alla passione per la recitazione: continuò a lavorare sul piccolo schermo fino ai suoi 90 anni.

Ed Williams lascia la moglie Nancy, con cui era sposato dal 1954, i figli Fred e Ian, e due nipoti, Stephanie e Maureen. (di Paolo Martini)

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)