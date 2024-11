Morto bambino di 10 anni, era caduto dal balcone di casa a Perugia

(Adnkronos) – E’ morto all’ospedale di Perugia un bambino di 10 anni caduto ieri pomeriggio dal balcone della casa di famiglia alla periferia di Perugia. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara, riferiscono i media locali, e sono in corso accertamenti da parte della polizia anche se al momento non emergono responsabilità di altri. Il bambino potrebbe essersi sporto dal terrazzo, aver perso l’equilibrio ed essere quindi caduto. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale di Perugia in gravi condizioni dove però è morto durante la notte. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)