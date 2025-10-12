17 C
Firenze
domenica 12 Ottobre 2025
Morto Cesare Paciotti, l’imprenditore calzaturiero aveva 67 anni

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – E’ morto all’età di 67 anni Cesare Paciotti, l’imprenditore calzaturiero. Lo riferisce il ‘Corriere Adriatico’ spiegando che il decesso è avvenuto attorno alle 19 di domenica nella sua villa di campagna di Civitanova Marche.  

L’azienda che guidava era stata fondata nel 1948 dai suoi genitori Giuseppe e Cecilia Paciotti. Negli anni Ottanta, il figlio Cesare aveva preso le redini dell’azienda di calzature artigianali fondata a Civitanova Marche ribattezzandola con il proprio nome, Cesare Paciotti.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

