10.9 C
Firenze
sabato 14 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Morto Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich: fu l’ultimo a parlare con lei

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – È morto all’età di 86 anni Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, la donna, scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico cittadino. 

Ex maratoneta, Sterpin era ricoverato da lunedì presso l’Ospedale di Cattinara. La notizia della sua morte è stata comunicata nella serata di ieri durante la trasmissione televisiva Quarto Grado. 

 

Claudio Sterpin era stato l’ultimo a parlare con Liliana Resinovich la mattina stessa della sua scomparsa. Tra i due vi era una relazione e il suo racconto è stato fin dall’inizio uno degli elementi chiave per ricostruire le ultime ore di vita della donna, il cui caso continua a sollevare interrogativi e a essere al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. Negli ultimi anni il marito Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin sono stati al centro di continui dibattiti pubblici, con accuse reciproche sempre più aspre, sfociate anche in vere e proprie battaglie giudiziarie. 

La morte di Sterpin rappresenta un nuovo capitolo che si chiude in una vicenda di cronaca che, a oltre quattro anni dai fatti, resta ancora avvolta da molti punti oscuri. 

 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
10.9 ° C
11.1 °
9.3 °
73 %
3.6kmh
100 %
Sab
12 °
Dom
15 °
Lun
10 °
Mar
14 °
Mer
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1412)ultimora (1241)sport (68)Eurofocus (55)demografica (48)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati