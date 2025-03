Morto Francesco Benozzo, professore di Filologia che si oppose al Green Pass: aveva 56 anni

(Adnkronos) – È morto a 56 anni Francesco Benozzo, professore di Filologia presso l’università di Bologna e apprezzato polistrumentista. Al momento del decesso si trovava presso la sua abitazione di Ligorzano, frazione del comune di Serramazzoni, sull’Appennino modenes. Fatale un malore improvviso che lo ha stroncato senza che i soccorritori – giunti con un’ambulanza e un’auto medica dall’ospedale vicino – potessero intervenire per salvarlo. Noto a livello internazionale per le oltre 800 pubblicazioni scientifiche all’attivo, dal 2015 ogni anno Benozzo veniva candidato dal Premio Nobel per la Letteratura su segnalazione del Pen International, celebre ong e associazione di scrittori. Nel 2021 venne sospeso dall’ateneo bolognese per un periodo di sette mesi per essersi presentato a lezione senza Green Pass, una misura che Benozzo aveva contestato attivamente promuovendo la nascita di gruppi organizzati e raccogliendo le firme per l’indizione di un referendum contro la certificazione sanitaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)