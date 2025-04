Morto Giovanni De Sandre, progettò il primo personal computer italiano

(Adnkronos) – L’ingegner Giovanni De Sandre, uno dei protagonisti dello sviluppo della Olivetti Programma 101, considerata a livello internazionale come il primo personal computer della storia, è morto all’età di 89 anni. Il funerale, spiega l’Adnkronos, sarà celebrato mercoledì 23 aprile alle ore 11 nella chiesa di San Paolo Apostolo, in piazza Don Camagni 1 a Brugherio, nella provincia di Monza e della Brianza. Nato a Sacile, in provincia di Pordenone, il 5 ottobre 1935, De Sandre si era laureato in ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1959 e l’anno dopo era entrato in Olivetti, dove venne scelto per far parte del gruppo guidato dell’ingegner Pier Giorgio Perotto (1930-2002) per il progetto della Programma 101. Gli altri componenti del gruppo erano Giuliano Gaiti, Gastone Garziera e Giancarlo Toppi. Il primo computer da tavolo ideato dalla Olivetti venne presentato ufficialmente al Bema (Business Equipment Manifacturers Association) di New York nell’ottobre 1965. Nel 1962 era stato il giovane neo assunto De Sandre a mettere a punto la parte elettronica del primo computer italiano. All’epoca, l’americana General Electric, dopo l’acquisizione della sezione elettronica della Olivetti, non voleva saperne di un computer italiano. Per evitare la cancellazione del progetto, la Programma 101 fu allora classificata come macchina calcolatrice perché la divisione calcolatori non faceva parte dell’accordo con la General Eletric. In quel modo l’invenzione poté essere perfezionata. La Olivetti Programma 101 non aveva processori o circuiti stampati, ma transistor, diodi e condensatori raggruppati in micro-unità funzionali, una tecnologia brevettata appositamente per la macchina. Giovanni De Sandre ha trascorso in Olivetti la carriera nell’ambito del settore Ricerca e Sviluppo, fra Pregnana, Ivrea e Milano. Figura riservata ma determinante, ha contribuito in modo fondamentale all’eccellenza tecnologica e all’innovazione che hanno reso grande il nome della Olivetti nel mondo. Nel 2015, in occasione nel cinquantennale della nascita della P101, De Sandre vene ricevuto, assieme ad un altro membro del team, Gastone Garziera, ed a Massimo Banzi, dall’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)