Morto il consigliere comunale Carlo Monguzzi, figura storica dell’ambientalismo milanese

(Adnkronos) – “Se ne è andato Carlo Monguzzi, se ne è andato un lottatore. Spesso non la vedevamo allo stesso modo, ma lo rispettavo per il suo impegno politico e il nostro affetto reciproco non è mai venuto a mancare”. Così una nota il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che annuncia la morte del consigliere di Europa Verde e e figura storica dell’ambientalismo milanese.

“Avevo celebrato il suo matrimonio. Ed era l’unico che in aula consiliare si rivolgeva a me non con ‘sindaco’, ma con ‘Beppe’. Chi non frequenta la politica non può capire come possano coesistere duri scontri pubblici e solidi rapporti privati”, racconta il sindaco dello storico consigliere comunale. “Anche l’ultima volta che è venuto nel mio ufficio, nei mesi scorsi, avevamo discusso animatamente e ci eravamo lasciati con un abbraccio. Un abbraccio che ricordo molto bene. Durante la sua malattia, che è progredita in un modo assurdamente rapido, mi informava delle cure. Poi non è più riuscito a farlo e ho capito. Riposa in pace, caro Carlo”, conclude Sala.

“Mi spiace veramente tanto” per la morte di Carlo Monguzzi. “Abbiamo combattuto battaglie su fronti diverse ma era un galantuomo, una persona perbene che amava Milano”. Così il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini ha commentato in diretta a Telelombardia. “Come me anche lui voleva una Milano per tutti. Milano perde qualcosa”, ha aggiunto.

“Uomo di principi, di grande coerenza e di forte spessore umano e politico, Monguzzi ha saputo distinguersi negli anni per la sua libertà di pensiero e per la capacità di difendere con coraggio le proprie idee, anche quando questo lo ha portato a prendere posizioni nette e controcorrente rispetto alla stessa maggioranza da cui era stato eletto”. Questo il ricordo di Monguzzi, espresso in una nota dal gruppo Lega a Palazzo Marino, con “profondo cordoglio” per la morte di una “figura storica della politica milanese”.

“Pur sedendo tra i banchi della coalizione di governo, non ha mai fatto mancare il proprio spirito critico verso le incoerenze e le contraddizioni di questa amministrazione, diventando di fatto un interlocutore serio e autorevole anche per le opposizioni”, ricorda il gruppo leghista nella nota. “Le sue battaglie in Aula, la sua tenacia, la sua coerenza e la sua straordinaria capacità dialettica hanno rappresentato un esempio di politica vissuta con passione, schiena dritta e profondo senso delle istituzioni. Mancheranno il suo spirito combattivo, la sua voce libera e la sua determinazione nel difendere ciò in cui credeva. Con la sua scomparsa, l’Aula di Palazzo Marino perde un grande uomo e un protagonista autentico della vita politica milanese. Il gruppo Lega per Salvini Premier si stringe con sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che ne hanno condiviso il percorso umano e politico”.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)