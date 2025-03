Morto lo storico Lucio Villari, grande studioso dell’età contemporanea

(Adnkronos) – Lo storico Lucio Villari, un dei maggiori studiosi italiani di storia moderna e contemporanea, è morto nella notte all’ospedale Gemelli di Roma all’età di 91 anni. Accanto a lui fino all’ultimo, come apprende l’Adnnkronos, i figli Alberto e Anna e la moglie Fausta Cataldi. Nato il 26 agosto 1933 a Bagnara Calabra, nella provincia di Reggio Calabria, Lucio Villari è stato professore di storia contemporanea presso l’Università degli Studi Roma Tre. Ha scritto numerosi saggi sulla storia dal Settecento al Novecento, in particolare sulle idee e sulla vita sociale. Ha collaborato con Rai Storia con alcuni quotidiani, soprattutto con “La Repubblica”. Tra i suoi numerosi libri “La roulette del capitalismo”; “Romanticismo e tempo dell’industria; “Niccolò Machiavelli”; “L’insonnia del Novecento” e “America amara. Storie e miti a stelle e strisce”. Era fratello di Rosario Villari (1925-2017), anche lui illustre storico dell’età moderna, noto per il manuale di storia per i licei e gli istituti tecnici pubblicato da Laterza. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)