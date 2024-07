Morto Luca Scatà, l’agente che fermò l’attentatore di Berlino

(Adnkronos) – E’ morto Luca Scatà, giovane agente e Medaglia d’Oro al Valor Civile per aver fermato a Sesto San Giovanni nel 2016 l’attentatore di Berlino Anis Amri. “Provo sconcerto e dolore per la prematura scomparsa di Luca Scatà, poliziotto di grande valore, insignito della medaglia d’oro al Valor Civile per aver affrontato e neutralizzato Anis Amri, un pericoloso terrorista in fuga responsabile di un terribile attentato a Berlino. Il suo coraggio e la sua dedizione rappresentano un luminoso esempio che continuerà ad ispirare tutti coloro che lavorano ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini. Rivolgo ai suoi familiari, ai suoi amici e alla Polizia di Stato le mie più sentite condoglianze”, le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Sono profondamente addolorato per la prematura scomparsa di Luca Scatà, giovane agente della Polizia che ricordiamo per la prontezza, il coraggio e la fermezza con cui individuò e fermò un terrorista in fuga. Sono vicino ai familiari e a tutta la Polizia, che perde un suo esponente di grande valore. Il suo esempio rimane per tutti una eredità e un modello”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)