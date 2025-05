Morto Marco Causi, l’esponente politico del Pd aveva 68 anni

(Adnkronos) – E’ morto Marco Causi. L’esponente politico del Pd, scomparso all’età di 68 anni, è stato assessore al Bilancio del Comune di Roma fra il 2001 e il 2008 con il sindaco Walter Veltroni e poi vicesindaco tra luglio e ottobre 2015 con Ignazio Marino. Deputato fra il 2008 e il 2018 (legislature XV e XVI) si è occupato di questioni finanziarie e fiscali. Tra le altre cose, ha lavorato in Commissione finanze e nella Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale, di cui è stato vicepresidente. La camera ardente sarà allestita lunedì 12 maggio nella Sala della Protomoteca al Campidoglio: sarà aperta alle 10, mentre alle 12 è previsto un ricordo pubblico. “Ci addolora profondamente l’improvvisa scomparsa di Marco Causi, valente economista e soprattutto punto di riferimento per tanti anni nell’amministrazione e nella gestione della città di Roma, con un occhio sempre attento alle diseguaglianze, anche quando la sua esperienza era stata messa a servizio del Parlamento. Il suo è stato un impegno politico e civile iniziato da ragazzo che non ha mai conosciuto soste. Ci stringiamo alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. “La notizia della scomparsa di Marco Causi mi colpisce profondamente e addolora molto. È un dolore che condivido con tanti, a Roma e non solo. Marco è stato un grande uomo, economista intelligente e rigoroso, ma anche un servitore delle istituzioni capace, serio, sempre guidato dal senso dell’interesse pubblico. Come assessore al Bilancio nella giunta Veltroni ha affrontato sfide complesse con competenza e passione civile, lasciando un’impronta concreta e duratura. A Monique Veaute, alla sua famiglia e a tutti quelli che gli hanno voluto bene va il mio più sentito pensiero”. Così, in una nota, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)