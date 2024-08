Morto Phil Donahue, inventò il talk show con le domande del pubblico

(Adnkronos) – Phil Donahue, il presentatore televisivo che reinventò il talk show americano con la partecipazione attiva del pubblico facendo domande in studio, è morto domenica sera nella sua casa di New York dopo una lunga malattia all’età di 88 anni. Ha ha condotto più di 6.000 edizioni del Phil Donahue Show, dalla prima, trasmessa da una stazione di Dayton, Ohio, il 7 novembre 1967, fino all’ultima, trasmessa a livello nazionale da Multimedia Entertainment, il 13 settembre 1996. Nel 1993 era stato inserito nella Television Hall of Fame. Donahue affrontava argomenti contemporanei e controversi e invitava il pubblico in studio a partecipare, portando il microfono tra la folla. Divenne abile nell’intrecciare le loro domande e osservazioni con i suoi commenti. L’approccio orientato al tema era nuovo e i suoi argomenti – aborto, incesto, inseminazione artificiale, alcolismo, protesi peniene, omosessualità, coppie dello stesso sesso che crescono bambini e pedofilia dei preti, solo per citarne alcuni – si sono rivelati taglienti. Donahue trovò la sua nicchia nel 1963, quando iniziò a condurre Conversation Piece, un talk show radiofonico settimanale di 90 minuti. Il programma si avvaleva di una nuova tecnologia che consentiva alla gente del posto di telefonare e parlare con i giornalisti che non si trovavano a Dayton, come Hugh Hefner, Malcolm X, Martin Luther King Jr., Robert Kennedy, Ralph Nader e la madre di Lee Harvey Oswald. Il 7 novembre 1967, alle 10.30, Donahue portò in televisione una versione del suo programma radiofonico. Il suo primo ospite fu Madalyn Murray O’Hair, una controversa atea la cui causa portò alla messa fuori legge della preghiera nelle scuole pubbliche. Il Phil Donahue Show, con il conduttore e il suo unico ospite seduti su sedie pieghevoli, non aveva un divano o una band o una spalla che rideva alle sue battute. Inoltre, andava in onda in diretta davanti a un pubblico in studio. Dopo un successo fulminante a Dayton, nel 1974 Donahue trasferì il suo programma a Chicago e poi a New York. Per un lungo periodo negli anni ’70 e ’80, è stato l’intervistatore più seguito della televisione diurna negli Usa, attirando circa 9 milioni di telespettatori, la maggior parte dei quali donne, per ogni programma. Dopo aver compiuto 60 anni e aver ricevuto 11 Daytime Emmy, Donahue ha smesso l’attività di conduttore nel 1996. “Se non ci fosse stato lui, non ci sarebbe stata Oprah Winfrey”, aveva detto nel 2002 la regina dei talk show rendendo omaggio al suo precursore. Il presidente Joe Biden nel maggio scorso lo aveva insignito della Medaglia presidenziale della libertà. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)