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Morto Vittorio Messori, funerali sabato 11 aprile all’Abbazia di Maguzzano

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – I funerali dello scrittore e giornalista Vittorio Messori, morto nella serata del Venerdì Santo nella sua casa di Desenzano sul Garda, si terranno sabato 11 aprile, alle 9.30, nell’Abbazia di Maguzzano, nel comune di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Le esequie saranno celebrate dal vescovo di Verona, monsignor Domenico Pompili, ha annunciato all’Adnkronos Rosalia ‘Rosi’ Bontà, l’assistente personale dell’autore del bestseller internazionale “Ipotesi su Gesù”.  

Per Messori quell’Abbazia era un punto di riferimento per il lavoro e la riflessione: lì aveva anche il suo studio, dove aveva scriveva i libri. In quello stesso luogo si era fatto promotore di una ‘chiesa a cielo aperto’, che aveva battezzato “Santuario della Madonna degli Ulivi”. Così Messori raccontava di aver scoperto l’abbazia di Maguzzano: “Il chiostro è tra le cose più belle del rinascimento lombardo e la chiesa, coeva, ha un’armonia e un fascino singolari ma soprattutto avvertii il fascino del luogo, ancora avvolto nel verde. Divenni ben presto amico dei religiosi della comunità di don Giovanni Calabria, fondatore delle congregazioni dei Poveri Servi e delle Povere Serve della Divina Provvidenza. Col passar del tempo Maguzzano mi ‘entrava dentro’. Grazie all’amicizia generosa dei figli di don Calabria ho potuto occupare alcuni locali dove ho installato lo studio, l’archivio e i libri di maggior consultazione”. 

La camera ardente sarà allestita venerdì 10 aprile, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, nella Sala del Commiato di Desenzano sul Garda, il paese dove Messori viveva da tempo. Sempre venerdì prossimo, alle 18.30, all’Abbazia di Maguzzano sarà celebrato il Santo Rosario per il defunto. Dopo il funerale, la salma di Messori sarà tumulata nel cimitero di Treviglio (Bergamo), nella tomba della famiglia della moglie, Rosanna Brichetti, scomparsa quattro anni fa nel giorno del Sabato Santo.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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